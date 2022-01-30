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    Клопп прокомментировал переход Луиса Диаса

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу перехода форварда «Порту» Луиса Диаса.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Он выдающийся игрок, за которым мы следили очень долгое время. Считаем, у него есть все необходимое, чтобы вписаться в наш стиль игры и адаптироваться к АПЛ — как физически, так и психологически.

    Он жаждет успеха и знает — нужно бороться, чтобы получить то, что ты хочешь. Он боец, без сомнения. Умелый командный игрок, который всегда нацелен на ворота.

    Эта команда заслуживает того, чтобы прибавить в качестве. Когда мы играли против Луиса в начале этого сезона, мы видели, какой он опасный, какой он быстрый и как его характер направлен на помощь своей команде», — цитирует Клоппа пресс-служба «мерсисайдцев».

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