«Спартак» — «Слован»: счет матча 2:2, обзор голов

Московскийсыграл вничью с братиславским(2:2) в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе.

В составе московской команды в первом тайме отличились Даниил Денисов (22-я минута) и Зелимхан Бакаев (41).

После перерыва москвичи полностью сменили состав, а «Слован» ответил точными ударами Владимира Вайсса (60) и Александр Чаврич (87).

Товарищеский матч. Клубы «Спартак» — «Слован Бр» — 2:2 (2:0) Голы: Денисов, 20 (1:0). Бакаев, 41 (2:0). Вайсс, 60 (2:1). Чаврич, 87 (2:2)«Спартак»: Селихов (Свинов, 46), Джикия (Гуца, 46), Классен (Рассказов, 30), Литвинов (Гапонов, 46), Кофрие (Жиго, 46), Денисов (Айртон, 46), Мозес (Зобнин, 46), Бакаев (Пруцев, 46), Умяров (Хлусевич, 46), Игнатов (Николсон, 46), Соболев (Ларссон, 46)

Отметим, что этот матч стал первым для Паоло Ваноли на посту главного тренера «Спартака».

Календарь и таблица РПЛ

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 23 очка.