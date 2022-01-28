Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID

Фанатызаявили, что решили поддержать бойкот матчей, посещение которых будет возможным только при наличии электронных паспортов для болельщиков (Fan ID).

Ранее аналогичное решение приняли фанатские объединения «Спартака» и «Ростова».

«Мы, фанаты футбольного клуба "Крылья Советов", не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства, в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введен Fan ID.

Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги "1984" (антиутопия Джорджа Оруэлла — прим.) и впредь не допустят содержание в законе фраз типа "имеется информация о намерении совершить противоправное действие", поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно.

Также мы призываем всех болельщиков разных возрастов приходить на сектор активной поддержки D114, чтобы неистово поддержать нашу команду в оставшейся части турнира.

Данное заявление поддержано абсолютно всеми активными фанатами футбольного клуба "Крылья Советов", также мы рассчитываем на поддержку боковых трибун, поскольку даже вы не будете застрахованы от отказа в выдаче вам права идти на футбол.

А пока — все на футбол! "Крылья Советов" — это МЫ!», — говорится в заявлении фанатов «Крыльев Советов».

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID) в декабре. Правительство должно определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными». Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.