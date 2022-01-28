ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок Африки всегда дарит интригу и зрелищеКубок Африки не заслуживает пренебрежения и насмешек
  • 09:42
    • Надаль стал первым финалистом Australian Open-2022
  • 11:28
    • «Барселона» сможет выкупить Траоре у «Вулверхэмптона» за 30 млн евро
  • 11:14
    • Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID
  • 11:06
    • Strikerz Inc. представила геймплейный трейлер футбольного симулятора UFL
  • 09:31
    • Овечкин — главный претендент на «Харт Трофи»
    Все новости спорта

    Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей РПЛ из-за Fan ID

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Крылья Советов Спартак Ростов РПЛ Футбол России Болельщики
    Фанаты «Крыльев Советов» заявили, что решили поддержать бойкот матчей, посещение которых будет возможным только при наличии электронных паспортов для болельщиков (Fan ID).

    Болельщики отказываются посещать матчи из-за Fan ID
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Болельщики отказываются посещать матчи из-за Fan ID

    Ранее аналогичное решение приняли фанатские объединения «Спартака» и «Ростова».

    «Мы, фанаты футбольного клуба "Крылья Советов", не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства, в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введен Fan ID.

    Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги "1984" (антиутопия Джорджа Оруэлла — прим.) и впредь не допустят содержание в законе фраз типа "имеется информация о намерении совершить противоправное действие", поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно.

  • Уткин: Из солидарности с болельщиками я не стану оформлять Fan ID
  • Читайте по теме

    • Также мы призываем всех болельщиков разных возрастов приходить на сектор активной поддержки D114, чтобы неистово поддержать нашу команду в оставшейся части турнира.

    Данное заявление поддержано абсолютно всеми активными фанатами футбольного клуба "Крылья Советов", также мы рассчитываем на поддержку боковых трибун, поскольку даже вы не будете застрахованы от отказа в выдаче вам права идти на футбол.

    А пока — все на футбол! "Крылья Советов" — это МЫ!», — говорится в заявлении фанатов «Крыльев Советов».

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID) в декабре. Правительство должно определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными». Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Циципас остановить Медведева?
  • Циципас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Приструнят ли хоккеисты «Рейнджерс» «дикарей» на своей площадке?
  • «Рейнджерс» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Марсель» обменяется голами с «Монпелье»
  • «Марсель» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Блэкпул
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гамбия — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.92
  • Экспресс дня 29 января
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры