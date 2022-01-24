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    Фанатские объединения «Спартака» заявили о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID

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    Фанатские объединения московского «Спартака» объявили о бойкоте матчей команды из-за введения электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID).

    Болельщики «Спартака»
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    Болельщики «Спартака»

    «Мы едины в своей позиции — мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID.

    Заявляем о своем решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков», — говорится в заявлении.

    Сообщается, что бойкот продлится до момента полной отмены принятого закона и распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком».

    «Ни один закон, ни один документ и ни один чиновник не может лишить болельщика его священного права быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!

    В нашей крови, нашей идеологии был, есть и навсегда останется главный принцип — поддержка нашей команды! В любые времена, несмотря на результаты, ограничения, прессинг со стороны правоохранительных органов и иные обстоятельства, мы оставались рядом со "Спартаком". Однако нынешняя ситуация и репрессивные нововведения не оставляют нам возможности принять другое решение, нежели чем это — тяжелое, но взвешенное и единственно верное в сложившейся ситуации», — говорится в заявлении «Фратрии».

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