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    Уткин: Из солидарности с болельщиками я не стану оформлять Fan ID

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    Известный блогер Василий Уткин заявил, что в знак солидарности с фанатскими объединениями «Спартака» и «Ростова» тоже не будет оформлять электронный паспорт для посещения спортивных мероприятий (Fan ID).

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Из солидарности с болельщиками я не стану оформлять Фан ID.

    Ничего не стану бойкотировать, пока можно купить билет и пойти на футбол — я буду, пока надо.

    Если запретят — буду по телевизору смотреть. В данный момент я не вижу, для чего мне нужен Фан ID.

    А что мне не нужно, я стараюсь не брать. Это единственная действенная логика.

  • Фанатские объединения «Спартака» заявили о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID
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    • Мне это не нужно и ничем не поможет. И никому не поможет. Без него нельзя на футбол?

    Что ж, лишний повод наконец-то прокатиться в Севилью. Или в Барселону. Или в Лондон. Там не спрашивают просто», — написал Уткина в своем телеграм-канале.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID) в декабре. Правительство должно определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными». Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.

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