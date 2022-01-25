Уткин: Из солидарности с болельщиками я не стану оформлять Fan ID

Известный блогерзаявил, что в знак солидарности с фанатскими объединениямитоже не будет оформлять электронный паспорт для посещения спортивных мероприятий (Fan ID).

«Из солидарности с болельщиками я не стану оформлять Фан ID.

Ничего не стану бойкотировать, пока можно купить билет и пойти на футбол — я буду, пока надо.

Если запретят — буду по телевизору смотреть. В данный момент я не вижу, для чего мне нужен Фан ID.

А что мне не нужно, я стараюсь не брать. Это единственная действенная логика.

Мне это не нужно и ничем не поможет. И никому не поможет. Без него нельзя на футбол?

Что ж, лишний повод наконец-то прокатиться в Севилью. Или в Барселону. Или в Лондон. Там не спрашивают просто», — написал Уткина в своем телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID) в декабре. Правительство должно определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными». Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.