Чили — Аргентина: счет матча 1:2, обзор голов

Сборнаяуступила командев домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счетом 1:2.

Все голы были забиты в первом тайме. На 9-й минуте Анхель Ди Мария вывел сборную Аргентины вперед. На 20-й минуте Бен Бреретон восстановил равновесие.

На 34-й минуте Лаутаро Мартинес забил второй гол гостей, ставший победным в матче.

Напомним, что заявку на матч не был включен лидер аргентинской команды Лионель Месси.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка Чили — Аргентина 1:2 Голы: 0:1 Анхель Ди Мария (10'), 1:1 Бен Бреретон (21'), 1:2 Лаутаро Мартинес (34') Чили: Клаудио Браво (Брайан Кортес, 35'), Пауло Диас (Маурисио Исла, 61'), Гильермо Марипан, Гари Медель, Sebastian Vegas (Gabriel Suazo, 46'), Эрик Пульгар, Чарлес Арангис, Эдуардо Варгас (Ivan Morales, 85'), M.Nunez (Joaquin Montecinos, 60'), Алексис Санчес, Бен Бреретон Аргентина: Николас Гонсалес (Маркос Акунья, 70'), Лаутаро Мартинес (Julian Alvarez, 78'), Анхель Ди Мария (Анхель Корреа, 85'), Алехандро Гомес, Леандро Даниэль Паредес, Родриго Де Пауль (Джовани Ло Чельсо, 71'), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Николас Отаменди, Науэль Молина, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Sebastian Vegas (26'), Николас Отаменди (39'), Родриго Де Пауль (54'), Гильермо Марипан (69'), Леандро Даниэль Паредес (72'), Эрик Пульгар (76'), Алексис Санчес (79'), Joaquin Montecinos (89'), Николас Тальяфико (90 + 4')

Аргентина занимает второе место в отборочной группе Южной Америки, сборная ранее досрочно отобралась в финальную часть ЧМ-2022. Чили находится на седьмой строчке.

В другом матче сборная Парагвая проиграла Уругваю со счетом 0:1. Единственный гол на 57-й минуте встречи забил Луис Суарес.

Уругвайская команда прервала свою неудачную серию из четырех поражений. Парагвайцы не могут выиграть в шестой встрече кряду.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка Парагвай — Уругвай 0:1 Гол: 0:1 Луис Суарес (50') Парагвай: Антони Сильва, Хуан Эскобар (Robert Rojas, 65'), Густаво Гомес, Хуниор Алонсо, Сантьяго Арсамендия, Braian Ojeda, Матиас Рохас (Mathias Villasanti, 64'), Ричард Санчес, Мигель Альмирон (Alan Benitez, 73'), Антонио Санабрия (Julio Enciso, 72'), Carlos Gonzalez Уругвай: Луис Суарес, Дарвин Нуньес (Эдинсон Кавани, 70'), Федерико Вальверде (Мауро Арамбарри, 90'), Родриго Бентанкур (Дамиан Суарес, 83'), Матиас Весино, Факундо Пельистри (Agustin Canobbio, 70'), Матиас Оливера, Хосе Хименес, Диего Годин (Мартин Касерес, 83'), Рональд Араухо, Sergio Rochet Предупреждения: Родриго Бентанкур (9'), Факундо Пельистри (19'), Рональд Араухо (22'), Матиас Весино (43'), Матиас Рохас (59'), Густаво Гомес (62'), Хуниор Алонсо (86'), Густаво Гомес (90 + 4')

Сборная Уругвая занимает четвертое место в таблице. Команда Парагвая идет на девятой строчке.