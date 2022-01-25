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    «Венеция» интересуется форвардом «Спартака» Понсе

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    «Венеция» проявляет интерес к форварду «Спартака» Эсекьелю Понсе, пишет Tuttomercatoweb.

    Эсекьель Понсе
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    Эсекьель Понсе

    Итальянский клуб хочет усилить атаку в зимнее трансферное окно, и аргентинский футболист — один из рассматриваемых вариантов. «Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А.

    Ранее сообщалось об интересе к Понсе со стороны другого итальянского клуба — «Дженоа».

    Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом. Понсе должен вернуться в строй к началу второй половины сезона.

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