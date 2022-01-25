«Зенит» договорился о трансфере форварда «Интернасионаля»

Бразильский форвардстанет новым приобретением «Зенита», чемпионы России уже договорились с прежним клубом бразильца — «Интернасионалем».

Трансфер обойдется питерскому клубу в двадцать миллионов евро. Предварительное соглашение уже подписано, сообщает Globo Esporte.

При этом обсуждаются другие детали соглашения. Так, бразильский клуб хочет сохранить за собой 10 процентов от последующей продажи игрока, что не устраивает «Зенит». Обсуждается и срок перехода — зимой или летом. Также игрок еще должен пройти медосмотр перед подписанием контракта.

В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 55 матчей в составе «Интернасионала», забил 19 мячей и сделал четыре результативные передачи.