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    Нигерия — Тунис. Смотреть онлайн в прямом эфире

    23.01.2022 в 22:00 начнется матч в 1/8 финала кубка Африки-2021 по футболу Нигерия — Тунис

    Футбол Кубок Африки-2021 Сборная Нигерии Сборная Туниса Календарь Кубка Африки
    В 22:00 23.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Нигерия — Тунис в 1/8 финала кубка Африки-2021 по футболу.

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    Последний матч между собой: «Нигерия» — «Тунис» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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