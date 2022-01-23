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    Нигерия разберется с Тунисом?

    Нигерия — Тунис. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок африканских наций, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Нигерия — Тунис
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    Самуэль Чуквуезе
    Нигерия сыграет на своем поле с Тунисом в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 23 января, начало — в 22:00 мск. Нигерия — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. 1/8 финала 23 Января 2022 года
    Нигерия
  • Абуджа
    •  Нигерия 22:00 Тунис Тунис
  • Тунис
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    Нигерия

    Вечные фавориты африканских соревнований верны себе и своим задачам. «Суперорлы» явно настроены на триумф, на который имеют неплохие шансы.

    В своем квартете Нигерия добыла максимум очков. Причем забив 6 мячей, нигерийцы пропустили лишь один.

    Коэффициенты матча Нигерия — Тунис

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 5.20
  • Ставка
    •

    В своем последнем матче Нигерия уже без мотивации переиграла Гвинею-Бисау (0:2). Правда, ни один игрок команды не забил даже двух мячей.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Против сборной Туниса команда традиционно проводит весьма натужно. Из пяти последних очных поединков была добыта лишь одна виктория при четырех паритетах.

    Тунис

    Сборная Туниса на турнире выглядит не столь выгодно. Тунисцы с огромной натугой вышли в плей-офф с третьего места.

    В последнем туре группового этапа Тунис минимально уступил Гамбии. Единственная же победа была добыта в матче с Мавританией (4:0).

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    • Вахби Хазри забил два мяча, но от форварда ждут явно большего. Опытный нападающий еще покажет себя в этой встрече.

    Последняя виктория тунисцев над Нигерией датирована еще 1985 годом. После того команды, как правило, расписывали мировую.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Нигерию за 1.76, на ничью за 3.38, а на Тунис — за 5.20.

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    Нигерия выглядит сильнее кризисного соперника.

    Тунис крайне слабо провел групповой этап.

    Нигерийцы по всем параметрам видятся сильнее тунисцев. Наши прогноз и ставка — Фора Нигерии -0.75 с коэффициентом 2.02.

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    Нигерия — Тунис: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. Нигерия разберется с Тунисом?
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