начнут матч в 18:00 в английском Чемпионшипе, 22.01.2022.

Последний матч между собой: «Питерборо Юнайтед» — «Вест Бромвич» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Питерборо Юнайтед». Коэффициент ставки — 3.38.

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