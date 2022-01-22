«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» в нынешнем сезоне борется за возвращение в АПЛ. Правда, сейчас команда окопалась на 5 месте.
В минувшем туре «дрозды» вновь потерпели неудачу. Минимальное поражение от «КПР» продлило безвыигрышную серию команды до пяти матчей.
Вылет из Кубка Англии также удручил. Дома «Вест Бромвич» в дополнительное время уступил «Брайтону» (1:2).
Против «Питерборо Юнайтед» команда в последнее время играет весьма успешно. Из пяти последних очных поединков «дрозды» выиграли в трех при двух ничьих.
«Питерборо Юнайтед»
Эта команда также борется за выживание в Чемпионшип. Текущее 22 место как раз является вылетающим, а до спасительного 21-го — каких-то три очка.
Главной проблемой команды на текущий момент является откровенно слабая атака. В 24 матчах команда забила только 21 мяч.
Между тем, в минувшем туре «Питерборо Юнайтед» проиграл. Дома команда была разгромлена «Ковентри» (1:4).
Причем до того команда стабильно чередовала удачные поединки с провальными. По логике отчетный должен получиться успешным!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 1.36, на ничью за 5.15, а на «Питерборо Юнайтед» — за 9.40.
«Вест Бромвич»
«Питерборо Юнайтед» нестабилен, но максимально мотивирован подняться из зоны вылета.
«Вест Бромвич» сейчас находится в игровом кризисе. Наши прогноз и ставка — Победа «Питерборо Юнайтед» или ничья с коэффициентом 3.38.