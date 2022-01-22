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    Ковентри Сити — Куинз Парк Рейнджерс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.01.2022 в 18:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Ковентри Сити — Куинз Парк Рейнджерс

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс
    Ковентри Сити и Куинз Парк Рейнджерс начнут матч в 18:00 в английском Чемпионшипе, 22.01.2022.

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    Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Ковентри Сити» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могу порадовать болельщиков яркой игрой.

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      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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