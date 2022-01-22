ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги Де Хеа снова спас «МЮ» от пораженияВ фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов Геймпад XboxБюрократия, токсичность и забастовки. Пять главных проблем, которые придется решить Microsoft после покупки ​​Activision Blizzard
  • 02:07
    • «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
  • 00:39
    • Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги
  • 00:54
    • Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Лечче» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 00:11
    • Кот-д'Ивуар сыграет с Египтом в 1/8 финала Кубка Африки, Нигерия — с Тунисом
    Все новости спорта

    «Ковентри Сити» вновь уступит «рейнджерам»?

    «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Чемпионшип, 22 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Ковентри Прогнозы на Куинз Парк Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Дьекереш
    «Ковентри Сити» сыграет на своем поле с «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:00 мск. «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Января 2022 года
    Ковентри Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ковентри Сити 18:00 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Ковентри Сити»

    «Ковентри Сити» в нынешнем сезоне борется за выход в стыки. Правда, сейчас команда несколько отстала от искомой шестой позиции.

    В минувшем туре «Ковентри» сумел победить. На выезде команда разнесла в щепки оборону «Питерборо» (1:4).

    Эта виктория стала для команды второй к ряду. До того «Ковентри» прошел в следующий раунд Кубка Англии «Дерби Каунти» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Куинз Парк Рейнджерс» команда в последнее время играет неудачно. Из пяти последних очных поединков была добыта одна победа при четырех коллизиях.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    Эта команда также борется за повышение в классе. Причем сейчас «рейнджеры» находятся на 4 месте, но может подняться в зону прямого выхода в АПЛ.

    У «Куинз Парк Рейнджерс» имеется два матча в запасе. Так что нужно лишь продолжать в том же мощном темпе, который взят.

  • Новые звезды из Южной Америки. 11 талантов, которые вскоре могут покорить Европу
  • Эти парни уже совсем скоро наведут шороха в Старом Свете
  • 19/01/2022

    • В четырех последних матчах «рейнджеры» выиграли трижды. Причем ничья в Кубке Англии с «Ротерхэмом» в основное время превратилась в успех в серии пенальти.

    В бомбардирском плане у команды никто особо не выделяется. Лучшим снайпером «КПР» в чемпионате сейчас является хавбек Крис Уиллок (6 голов).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ковентри Сити» за 2.37, на ничью за 3.35, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Ковентри Сити» в последних матчах выглядит не лучшим образом.

    «Куинз Парк Рейнджерс» имеет приятную победную серию.

    В последние годы «рейнджеры» регулярно обыгрывают «Ковентри Сити». Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 3.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Даллас — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Костюк — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Кудерметова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монфис — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Опелка — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алькарас — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Албот
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Анисимова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хачанов — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Маннарино — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арука — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Ковентри Сити» вновь уступит «рейнджерам»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры