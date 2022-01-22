«Ковентри Сити» сыграет на своем поле с «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:00 мск. «Ковентри Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри Сити»

«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне борется за выход в стыки. Правда, сейчас команда несколько отстала от искомой шестой позиции.

В минувшем туре «Ковентри» сумел победить. На выезде команда разнесла в щепки оборону «Питерборо» (1:4).

Эта виктория стала для команды второй к ряду. До того «Ковентри» прошел в следующий раунд Кубка Англии «Дерби Каунти» (1:0).

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Против «Куинз Парк Рейнджерс» команда в последнее время играет неудачно. Из пяти последних очных поединков была добыта одна победа при четырех коллизиях.

«Куинз Парк Рейнджерс»

Эта команда также борется за повышение в классе. Причем сейчас «рейнджеры» находятся на 4 месте, но может подняться в зону прямого выхода в АПЛ.

У «Куинз Парк Рейнджерс» имеется два матча в запасе. Так что нужно лишь продолжать в том же мощном темпе, который взят.

В четырех последних матчах «рейнджеры» выиграли трижды. Причем ничья в Кубке Англии с «Ротерхэмом» в основное время превратилась в успех в серии пенальти.

В бомбардирском плане у команды никто особо не выделяется. Лучшим снайпером «КПР» в чемпионате сейчас является хавбек Крис Уиллок (6 голов).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ковентри Сити» за 2.37, на ничью за 3.35, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.00.

«Ковентри Сити» в последних матчах выглядит не лучшим образом .

«Куинз Парк Рейнджерс» имеет приятную победную серию.

В последние годы «рейнджеры» регулярно обыгрывают «Ковентри Сити». Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 3.00.