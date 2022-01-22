«Ковентри Сити»
«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне борется за выход в стыки. Правда, сейчас команда несколько отстала от искомой шестой позиции.
В минувшем туре «Ковентри» сумел победить. На выезде команда разнесла в щепки оборону «Питерборо» (1:4).
Эта виктория стала для команды второй к ряду. До того «Ковентри» прошел в следующий раунд Кубка Англии «Дерби Каунти» (1:0).
Против «Куинз Парк Рейнджерс» команда в последнее время играет неудачно. Из пяти последних очных поединков была добыта одна победа при четырех коллизиях.
«Куинз Парк Рейнджерс»
Эта команда также борется за повышение в классе. Причем сейчас «рейнджеры» находятся на 4 месте, но может подняться в зону прямого выхода в АПЛ.
У «Куинз Парк Рейнджерс» имеется два матча в запасе. Так что нужно лишь продолжать в том же мощном темпе, который взят.
В четырех последних матчах «рейнджеры» выиграли трижды. Причем ничья в Кубке Англии с «Ротерхэмом» в основное время превратилась в успех в серии пенальти.
В бомбардирском плане у команды никто особо не выделяется. Лучшим снайпером «КПР» в чемпионате сейчас является хавбек Крис Уиллок (6 голов).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ковентри Сити» за 2.37, на ничью за 3.35, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.00.
«Ковентри Сити»
«Куинз Парк Рейнджерс» имеет приятную победную серию.
В последние годы «рейнджеры» регулярно обыгрывают «Ковентри Сити». Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 3.00.