Тренер ЦСКА по физподготовке: Медина в неплохой форме, но играть пока не готов

Тренер ЦСКА по физподготовкерассказал, в какой форме находится новичок команды парагвайский полузащитник

«Когда в паузу приходит новый игрок, ты сталкиваешься с тем, что в последние три-четыре недели он делал то, что сам считал нужным для поддержания физических кондиций, но совершенно не обязательно это действительно то, что нужно. Именно поэтому, в том числе, мы раздаем футболистам программы на каникулы, и они обязаны их выполнять.

У Хесуса очевидным образом такой программы быть не могло, в этом отношении другие игроки сейчас немного опережают его. Но я могу отметить, что Медина находится в неплохой форме. Готов ли он играть матч? Конечно, нет. Но и остальные еще не готовы.

Парагвайский футболист пропустил стартовый отрезок сборов, но мы, как и в остальных случаях, применяем индивидуальный подход и делаем все, чтобы он постепенно нагонял своих одноклубников», — приводит слова Морганса пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА подписал с Мединой контракт на три с половиной года.