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    Тренер ЦСКА по физподготовке: Медина в неплохой форме, но играть пока не готов

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    Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс рассказал, в какой форме находится новичок команды парагвайский полузащитник Хесус Медина.

    Хесус Медина
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    Хесус Медина

    «Когда в паузу приходит новый игрок, ты сталкиваешься с тем, что в последние три-четыре недели он делал то, что сам считал нужным для поддержания физических кондиций, но совершенно не обязательно это действительно то, что нужно. Именно поэтому, в том числе, мы раздаем футболистам программы на каникулы, и они обязаны их выполнять.

    У Хесуса очевидным образом такой программы быть не могло, в этом отношении другие игроки сейчас немного опережают его. Но я могу отметить, что Медина находится в неплохой форме. Готов ли он играть матч? Конечно, нет. Но и остальные еще не готовы.

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    • Парагвайский футболист пропустил стартовый отрезок сборов, но мы, как и в остальных случаях, применяем индивидуальный подход и делаем все, чтобы он постепенно нагонял своих одноклубников», — приводит слова Морганса пресс-служба ЦСКА.

    ЦСКА подписал с Мединой контракт на три с половиной года.

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