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    Березуцкий: Надеюсь, Медина быстро адаптируется к игре в РПЛ

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    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о новичке команды парагвайском полузащитнике Хесусе Медине.

    Хесус Медина
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    Хесус Медина

    «Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость.

    Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим.

    Но основная позиция — правый полузащитник, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты.

    Ждем от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от МЛС, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает», — приводит слова Березуцкого пресс-служба «армейцев».

    Напомним, ЦСКА подписал с Мединой контракт на три с половиной года.

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