Гвинея-Бисау — Нигерия: онлайн-трансляция

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гвинея-Бисау» — «Нигерия». Коэффициент ставки — 2.02.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нигерия»).
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