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    Нигерия не утратит мотивацию на последний тур?

    Гвинея-Бисау — Нигерия. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Кубок африканских наций, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Гвинея-Бисау — Нигерия
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    Самуэль Чуквуезе
    Гвинея-Бисау сыграет на своем поле с Нигерией в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 19 января, начало — в 22:00 мск. Гвинея-Бисау — Нигерия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. Группа D 19 Января 2022 года
    Гвинея-Бисау
  • Бисау
    •  Гвинея-Бисау 22:00 Нигерия Нигерия
  • Абуджа
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    Гвинея-Бисау

    Эта команда имеет весьма скромный состав. При этом сборная Гвинеи-Бисау еще имеет все шансы на выход в плей-офф.

    Расписав сухую мировую с Суданом, команда минимально уступила Египту. Так что теперь основной расчет на недонастрой со стороны уже выигравшей группу Нигерии.

    Коэффициенты матча Гвинея-Бисау — Нигерия

  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.72
  • Ставка
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    Наверняка в этой встрече команда будет действовать вторым номером. А в атаке расчет лежит на представителе «Труа» Мама Бальде.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матч с Нигерией для команды станет решающим. В случае победы Гвинея-Бисау может рассчитывать на плей-офф, что само по себе уже немало.

    Нигерия

    «Суперорлы», как и предполагалось, представляют собой грозную силу. Нигерийцы уже обеспечили себе первое место в группе D.

    Сильные египтяне были обыграны минимально. Зато победа над Суданом уже получилась самой, что ни на есть, на классе (3:1).

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    • Впрочем, не стоит думать, что у Нигерии не останется мотивации на заключительный тур. Причем диспозиция не меняется даже в случае значительной ротации состава.

    Наверняка с первых минут в атаке появится Алекс Ивоби. Форвард «Эвертона» пока проигрывает конкуренцию более статусному Келети Ихеаначо из «Лестера».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Нигерию за 1.79, на ничью за 3.30, а на Гвинею-Бисау — за 5.20.

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    Гвинея-Бисау вряд ли сможет дать бой более мощному оппоненту.

    Нигерия наверняка попытается завершить групповой этап с максимальными показателями.

    Даже обеспечив себе первое место в группе, нигерийцы не утратят мотивацию на заключительный тур. Наши прогноз и ставка — Фора Нигерии -0.75 с коэффициентом 2.02.

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    Гвинея-Бисау — Нигерия: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. Нигерия не утратит мотивацию на последний тур?
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