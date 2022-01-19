Гвинея-Бисау сыграет на своем поле с Нигерией в рамках 3-го тура Кубка африканских наций. Матч пройдет 19 января, начало — в 22:00 мск. Гвинея-Бисау — Нигерия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гвинея-Бисау

Эта команда имеет весьма скромный состав. При этом сборная Гвинеи-Бисау еще имеет все шансы на выход в плей-офф.

Расписав сухую мировую с Суданом, команда минимально уступила Египту. Так что теперь основной расчет на недонастрой со стороны уже выигравшей группу Нигерии.

Наверняка в этой встрече команда будет действовать вторым номером. А в атаке расчет лежит на представителе «Труа» Мама Бальде.

Прогнозы на Кубок Африки

Матч с Нигерией для команды станет решающим. В случае победы Гвинея-Бисау может рассчитывать на плей-офф, что само по себе уже немало.

Нигерия

«Суперорлы», как и предполагалось, представляют собой грозную силу. Нигерийцы уже обеспечили себе первое место в группе D.

Сильные египтяне были обыграны минимально. Зато победа над Суданом уже получилась самой, что ни на есть, на классе (3:1).

Впрочем, не стоит думать, что у Нигерии не останется мотивации на заключительный тур. Причем диспозиция не меняется даже в случае значительной ротации состава.

Наверняка с первых минут в атаке появится Алекс Ивоби. Форвард «Эвертона» пока проигрывает конкуренцию более статусному Келети Ихеаначо из «Лестера».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Нигерию за 1.79, на ничью за 3.30, а на Гвинею-Бисау — за 5.20.

Гвинея-Бисау вряд ли сможет дать бой более мощному оппоненту.

Нигерия наверняка попытается завершить групповой этап с максимальными показателями .

Даже обеспечив себе первое место в группе, нигерийцы не утратят мотивацию на заключительный тур. Наши прогноз и ставка — Фора Нигерии -0.75 с коэффициентом 2.02.