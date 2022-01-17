«Ливерпуль» рано списывать в борьбе за титул АПЛ

В рамках 22 тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Бретфорд» (3:0). Представляем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Окслейд-Чемберлен и Минамино успешно заменили Салаха и Мане

«В фирменном праздновании Юргена Клоппа перед "Копом" была дополнительная острота, а также дополнительный удар кулаком в воздух, который укрепил его веру в то, что это была не просто рутинная победа "Ливерпуля".

Между его подопечными и "Манчестер Сити" на вершине АПЛ пропасть, но борьба, воплощенная менеджером "Красных", продолжается», — пишет на страницах The Guardian Энди Хантер.

«Мерсисайдцы обогнали "Челси" и вышли на второе место, одержав комфортную победу над "Брентфордом", который усложнил жизнь хозяевам, но без угрозы со стандартов, которые принесли ничью 3:3 в сентябре. На этот раз при стандарте отличился Фабиньо и открыл счет.

Окслейд-Чемберлен и Минамино — два игрока, на которых возложена дополнительная ответственность за улучшение результативности команды в отсутствие партнеров по атаке мирового класса — добавили по одному голу во втором тайме».

«Ливерпуль» победил ценой травмы Окслейда-Чемберлена

«Хозяева проявили результативность после подач как со стандартов, так и с игры. Робертсон и Александер-Арнольд проявили себя выдающимися исполнителями, а их выступления доставляли всевозможные проблемы оппонентам», — отмечает в отчете ESPN о матче Адам Браун.

«Мерсисайдцам придется подождать, чтобы понять степень травмы Окслейда-Чемберлена после того, как он был вынужден покинуть поле после борьбы за мяч всего через несколько мгновений после того, как забил свой первый гол более чем за год.

Сильное домашнее выступление и удачный выбор состава дали "Красным" хоть какую-то надежду в непростой гонке за титул, а удобное время позволило Кайду Гордону выйти сыграть дебютный матч в АПЛ».

«Ливерпулю» нужно идеально отыграть остаток сезона

«Второе место находится на отдаленном расстояние, и "Манчестер Сити" еще нужно выдать такой кульбит, чтобы упустить чемпионство с этим отрывом.

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Но суть в том, что если "Ливерпуль" выиграет свой матч в запасе, а затем обыграет "Горожан" на выезде в начале апреля, теоретически команде Пепа Гвардиолы придется защищать от пятиочковый отрыв до последнего тура», — рассуждает в материале Sky Sports Питер Смит.

«Это дало бы "Сити" относительно небольшое право на ошибку, но, конечно, данный сценарий зависит от того, обойдутся ли без потерь "Красные".

С учетом требований этого сезона — травм, болезней, потерь — и плотного календаря, усугубляемого грядущими кубковыми турнирами, это, безусловно, будет слишком сложной задачей. Однако мерсисайдцы, по крайней мере, показали, что способны уверенно побеждать без двух своих основных игроков — это удерживает их в гонке... пока».

«Ливерпуль» не сдастся в борьбе за титул

«Прямо сейчас догнать "Сити" кажется крайне маловероятным, но ведь подопечным Клоппа в последние годы уже несколько раз удавалось посрамить букмекеров. Хотя им потребуются совершенно невероятные усилия, чтобы помешать манкунианцам отстоять титул, есть несколько причин, по которым я бы пока не стал списывать "Красных" со счетов.

Начнем с того, что мы знаем, что эта команда может продолжать долгую победную серию, в которой сейчас он нуждаются», — пишет в колонке BBC экс-полузащитник «Ливерпуля» Данни Мерфи.

«Они сделали это в сезоне 2018/19, когда давили на "Горожан" до последнего тура, а затем сделали это снова, чтобы выиграть титул в 2020 году, когда все думали, что их шанс упущен.

То, что в последние годы мерсисайдцы были единственной командой, финишировавшей выше "Сити" или даже сравнявшейся с ним, также означает, что эта команда будет верить в то, что у нее все еще есть шанс.

Под руководством Клоппа уже несколько лет "Ливерпуль" проявляет устойчивость — у него есть трофеи, которые это доказывают — так что его игроки будут думать так, даже если никто другой так не думает. Они не сдадутся».