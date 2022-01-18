Брайтон энд Хоув Альбион — Челси. 18.01.2022 в 23:00.Трансляция онлайн

Смотрите онлайн-трансляцию матчав английской Премьер-лиге. Трансляция 18.01.2022 в 23:00. Новости, статистика, таблица, обзор игры, видео голов.

Последний матч между собой: «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси». Коэффициент ставки — 2.00.

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