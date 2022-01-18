«Челси» сыграет на выезде против «Брайтона» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 января, начало — в 23:00 мск. «Брайтон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брайтон»

«Брайтон» занимает девятое место в таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

На данный момент беспроигрышная серия команды Грэма Поттера составляет пять матчей (три победы и две ничьи).

Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Челси 1 4.90 X 3.70 2 1.75 Ставка

В конце декабря «Брайтон» сыграл вничью на поле «Челси» (1:1). Январь же команда начала с победы над «Эвертоном», после чего обыграла в Кубка Англии «Вест Бромвич». В прошлую пятницу «Брайтон» поделил очки с «Кристал Пэлас» (1:1).

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«Брайтон» трижды сыграл вничью в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

«Челси»

«Челси» тем временем находится на второй строчке, набрав в 22-х матчах 43 очка.

Отставание от «Манчестер Сити» составляет уже 13 очков. Про чемпионский титул в этом сезоне можно забыть. Впереди борьба за вторую строчку с «Ливерпулем», который при этом провел на два матча меньше.

В минувшие выходные «Челси» проиграл на поле «Ман Сити». Как и осенью, все решил один гол. На этот раз отличился Кевин Де Брюйне. И главный вывод заключается в том, что команда Томаса Тухеля выглядела слабо на фоне лидера. Один удар в створ за 90 минут лучше всего свидетельствует о том, что «Челси» пока не готов к борьбе за титул.

«Челси» прервал серию из 11-ти матчей без поражений. Ранее в январе «синие» сыграли вничью с «Ливерпулем», дважды победили «Тоттенхэм» в Кубке лиги и разгромили «Честерфилд» в Кубке Англии.

«Челси» пропускал хотя бы один гол в четырех из пяти предыдущих матчей АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 5.10, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Челси» — за 1.76.

«Челси» не так давно потерял очки в домашней игре с «Брайтоном», и это вряд ли можно назвать большим сюрпризом. Матчи против этой команды всегда получаются очень непростыми для лондонского клуба.

Четыре из пяти последних матчей между «Челси» и «Брайтоном» завершились вничью.

Ставка — обе команды забьют за 2.00. Это самый логичный и оптимальный вариант в данном случае.