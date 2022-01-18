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    «Челси» снова потеряет очки в матче с «Брайтоном»?

    «Брайтон» — «Челси». Прогноз, ставки (к. 2.00) на футбол, чемпионат Англии, 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Челси»
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    «Челси» пропускал хотя бы один гол в четырех из пяти предыдущих матчей АПЛ на выезде
    «Челси» сыграет на выезде против «Брайтона» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 января, начало — в 23:00 мск. «Брайтон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2022 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 23:00 Челси Челси
  • Лондон
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    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает девятое место в таблице АПЛ после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

    На данный момент беспроигрышная серия команды Грэма Поттера составляет пять матчей (три победы и две ничьи).

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Челси

  • 1
  • 4.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    В конце декабря «Брайтон» сыграл вничью на поле «Челси» (1:1). Январь же команда начала с победы над «Эвертоном», после чего обыграла в Кубка Англии «Вест Бромвич». В прошлую пятницу «Брайтон» поделил очки с «Кристал Пэлас» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Брайтон» трижды сыграл вничью в пяти предыдущих матчах АПЛ на своем поле.

    «Челси»

    «Челси» тем временем находится на второй строчке, набрав в 22-х матчах 43 очка.

    Отставание от «Манчестер Сити» составляет уже 13 очков. Про чемпионский титул в этом сезоне можно забыть. Впереди борьба за вторую строчку с «Ливерпулем», который при этом провел на два матча меньше.

    В минувшие выходные «Челси» проиграл на поле «Ман Сити». Как и осенью, все решил один гол. На этот раз отличился Кевин Де Брюйне. И главный вывод заключается в том, что команда Томаса Тухеля выглядела слабо на фоне лидера. Один удар в створ за 90 минут лучше всего свидетельствует о том, что «Челси» пока не готов к борьбе за титул.

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  • Вчера

    • «Челси» прервал серию из 11-ти матчей без поражений. Ранее в январе «синие» сыграли вничью с «Ливерпулем», дважды победили «Тоттенхэм» в Кубке лиги и разгромили «Честерфилд» в Кубке Англии.

    «Челси» пропускал хотя бы один гол в четырех из пяти предыдущих матчей АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Брайтон» в этом матче можно поставить за 5.10, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Челси» — за 1.76.

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    «Челси» не так давно потерял очки в домашней игре с «Брайтоном», и это вряд ли можно назвать большим сюрпризом. Матчи против этой команды всегда получаются очень непростыми для лондонского клуба.

    Четыре из пяти последних матчей между «Челси» и «Брайтоном» завершились вничью.

    Ставка — обе команды забьют за 2.00. Это самый логичный и оптимальный вариант в данном случае.

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    «Брайтон» — «Челси»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» снова потеряет очки в матче с «Брайтоном»?
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