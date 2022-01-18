Бохум — Майнц. 18.01.2022 в 22:45.Трансляция онлайн

Смотрите онлайн-трансляцию матчав футбольном кубке Германии. Трансляция 18.01.2022 в 22:45. Новости, статистика, таблица, обзор игры, видео голов.

Последний матч между собой: «Майнц» — «Бохум» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бохум» — «Майнц» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

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