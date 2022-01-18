«Бохум»
«Бохум» успел в этом кубковом розыгрыше убрать со своего пути уже двоих соперников. Правда, оба раза это им удалось сделать с большими турудностями.
На стадии 1/32 финала коллектив только по итогам овертайма справился с региональным «Вупперталером» 2:1, а в прошлом раунде прошел «Аугсбург» в серии послематчевых пенальти.
Коэффициенты матча Бохум — Майнц
С 23 очкам «бело-синие» разместились на 11 позиции в турнирной таблице первой Бундеслиги, оторвавшись на пять баллов от опасной зоны.
Перед данной встречей «Бохум» играл как раз против предстоящего противника в чемпионате страны, проиграв ему в гостях 0:1. Всего же у коллектива одна победа за прошлые пять игр при трех фиаско.
«Майнц»
«Майнц» также преодолел уже два раунда в этом Кубке Германии. И аналогичного своему сопернику, оба раза побеждал после 90 минут встречи.
Сперва «карнавальщики» только по пенальти сломили сопротивление «Эльверсберга» из третьей лиги (основное время 2:2), а затем по итогам овертайма переиграли «Арминию» Билефельд — 3:2 ОТ.
В турнирной таблице первой Бундеслиги «красно-белые» разместились на пару строк выше, чем предстоящий оппонент, имея в своем активе на четыре балла в активе больше.
За последние пять встреч, все которые пришлись на чемпион, «Майнц» смог добиться двух выигрышей и трижды уходил с поля поверженным.
В прошлом розыгрыше Кубка Германии «Бохум» на стадии 1/16 финала одолел «Майнц» по пенальти (основное время 2:2). После этого они обменялись домашними викториями в рамках Бундеслиги — 2:0 и 0:1.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Майнца» — 2.28, победа «Бохума» — 3.15, ничья — 3.60.
Проход: «Майнца» — 1.71; «Бохума» — 2.21.
В чемпионате страны эти клубы, как правило, играют по низам. А вот в других турнирах выдают верховые встречи. Поэтому в данном противостоянии ожидаем тотал больше 2,5 голов.