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    Теперь коллективы сыграют по верхам

    «Бохум» — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Кубок Германии, 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Майнц»
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    «Майнц» — «Бохум»
    Во вторник, 18 января, в рамках 1/8 финала Кубка Германии «Бохум» на своем поле сыграет против «Майнца». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. «Бохум» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 18 Января 2022 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 22:45 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Бохум»

    «Бохум» успел в этом кубковом розыгрыше убрать со своего пути уже двоих соперников. Правда, оба раза это им удалось сделать с большими турудностями.

    На стадии 1/32 финала коллектив только по итогам овертайма справился с региональным «Вупперталером» 2:1, а в прошлом раунде прошел «Аугсбург» в серии послематчевых пенальти.

    Коэффициенты матча Бохум — Майнц

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    С 23 очкам «бело-синие» разместились на 11 позиции в турнирной таблице первой Бундеслиги, оторвавшись на пять баллов от опасной зоны.

    Все прогнозы на футбол

    Перед данной встречей «Бохум» играл как раз против предстоящего противника в чемпионате страны, проиграв ему в гостях 0:1. Всего же у коллектива одна победа за прошлые пять игр при трех фиаско.

    «Майнц»

    «Майнц» также преодолел уже два раунда в этом Кубке Германии. И аналогичного своему сопернику, оба раза побеждал после 90 минут встречи.

    Сперва «карнавальщики» только по пенальти сломили сопротивление «Эльверсберга» из третьей лиги (основное время 2:2), а затем по итогам овертайма переиграли «Арминию» Билефельд — 3:2 ОТ.

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  • 15/01/2022

    • В турнирной таблице первой Бундеслиги «красно-белые» разместились на пару строк выше, чем предстоящий оппонент, имея в своем активе на четыре балла в активе больше.

    За последние пять встреч, все которые пришлись на чемпион, «Майнц» смог добиться двух выигрышей и трижды уходил с поля поверженным.

    В прошлом розыгрыше Кубка Германии «Бохум» на стадии 1/16 финала одолел «Майнц» по пенальти (основное время 2:2). После этого они обменялись домашними викториями в рамках Бундеслиги — 2:0 и 0:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Майнца» — 2.28, победа «Бохума» — 3.15, ничья — 3.60.

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    Проход: «Майнца» — 1.71; «Бохума» — 2.21.

    В чемпионате страны эти клубы, как правило, играют по низам. А вот в других турнирах выдают верховые встречи. Поэтому в данном противостоянии ожидаем тотал больше 2,5 голов.

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    «Бохум» — «Майнц»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на футбол. Теперь коллективы сыграют по верхам
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