Во вторник, 18 января, в рамках 1/8 финала Кубка Германии «Бохум» на своем поле сыграет против «Майнца». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. «Бохум» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

«Бохум» успел в этом кубковом розыгрыше убрать со своего пути уже двоих соперников. Правда, оба раза это им удалось сделать с большими турудностями.

На стадии 1/32 финала коллектив только по итогам овертайма справился с региональным «Вупперталером» 2:1, а в прошлом раунде прошел «Аугсбург» в серии послематчевых пенальти.

Коэффициенты матча Бохум — Майнц 1 3.15 X 3.55 2 2.20 Ставка

С 23 очкам «бело-синие» разместились на 11 позиции в турнирной таблице первой Бундеслиги, оторвавшись на пять баллов от опасной зоны.

Все прогнозы на футбол

Перед данной встречей «Бохум» играл как раз против предстоящего противника в чемпионате страны, проиграв ему в гостях 0:1. Всего же у коллектива одна победа за прошлые пять игр при трех фиаско.

«Майнц»

«Майнц» также преодолел уже два раунда в этом Кубке Германии. И аналогичного своему сопернику, оба раза побеждал после 90 минут встречи.

Сперва «карнавальщики» только по пенальти сломили сопротивление «Эльверсберга» из третьей лиги (основное время 2:2), а затем по итогам овертайма переиграли «Арминию» Билефельд — 3:2 ОТ.

В турнирной таблице первой Бундеслиги «красно-белые» разместились на пару строк выше, чем предстоящий оппонент, имея в своем активе на четыре балла в активе больше.

За последние пять встреч, все которые пришлись на чемпион, «Майнц» смог добиться двух выигрышей и трижды уходил с поля поверженным.

В прошлом розыгрыше Кубка Германии «Бохум» на стадии 1/16 финала одолел «Майнц» по пенальти (основное время 2:2). После этого они обменялись домашними викториями в рамках Бундеслиги — 2:0 и 0:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Майнца» — 2.28, победа «Бохума» — 3.15, ничья — 3.60.

Проход: «Майнца» — 1.71; «Бохума» — 2.21.

В чемпионате страны эти клубы, как правило, играют по низам. А вот в других турнирах выдают верховые встречи. Поэтому в данном противостоянии ожидаем тотал больше 2,5 голов.