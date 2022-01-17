ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Окслейд-Чемберлен (слева) стал одним из героев матча«Ливерпуль» рано списывать в борьбе за титул АПЛ
  • 14:11
    • Сборная России по биатлону объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине
  • 12:59
    • Стал известен состав «Спартака» на сбор в Дубае
  • 11:24
    • СМИ: Азар хочет покинуть «Реал»
  • 09:47
    • Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
  • 17:39
    • Жуниор может перейти из «Реала» в «Ман Сити»
    Все новости спорта

    Цорн отреагировал на обвинения Зе Луиша

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив Спартак РПЛ Футбол России
    Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова бывшего нападающего «железнодорожников» Зе Луиша, который ранее обвинил его в своем уходе из клуба.

    Томас Цорн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Цорн

    «Локомотив» ранее в январе расторг контракт с Зе Луишем.

    «Я очень удивился высказываниям Зе — они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом. Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм — безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях.

  • Зе Луиш: В «Локомотиве» у Цорна будет такой же финал, как и в «Спартаке»
  • Читайте по теме

    • Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошел к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» уверенно переиграет «Специю»?
  • «Милан» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Успешная гастроль «Наполи»?
  • «Болонья» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Баффало» дома устроит «теплый прием» «Детройту»
  • «Детройт» — «Баффало». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Детройт — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.25
  • Прогноз на матч Мертенс — Звонарева
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Мюнхен-1860 — Карлсруэ
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры