Цорн отреагировал на обвинения Зе Луиша

Спортивный директор «Локомотива»прокомментировал слова бывшего нападающего «железнодорожников», который ранее обвинил его в своем уходе из клуба.

«Локомотив» ранее в январе расторг контракт с Зе Луишем.

«Я очень удивился высказываниям Зе — они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом. Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм — безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях.

Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошел к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме», — приводит слова Цорна «Чемпионат».