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    Президент «Лилля» рассказал о ходе переговоров с ЦСКА по Языджи

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    Президент «Лилля» Оливье Летанг рассказал о переговорах по продаже полузащитника Юсуфа Языджи в московский ЦСКА. «Доги» уже нашли вариант замены на случай ухода турецкого плеймейкера.

    Юсуф Языджи
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    Юсуф Языджи

    «Переговоры с ЦСКА ведутся, но пока могу констатировать, что у нас нет договорённости. Мы уже нашли замену для Языджи на случай его ухода. Бен Арфа — свободный агент, и у него есть подходящие игровые качества. Он нам интересен. Но первым шагом должна стать продажа Языджи в ЦСКА. Этот шаг пока не пройден, поэтому не могу сказать ничего большего. Пока всё не завершено, произойти может всё что угодно», — приводит слова президента «Лилля» RMC Sport.

    В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».

    ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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