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    Григорий Бабаян присоединился к ЦСКА на сборах в Испании

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    Тренер ЦСКА Григорий Бабаян присоединился к команде на сборах в Кампоаморе (Испания), сообщает пресс-служба «армейцев».

    Григорий Бабаян
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    Григорий Бабаян

    Как только возобновились рейсы из Алма-Аты, специалист вылетел в Москву, а оттуда уже отправился в Аликанте. Тренер добрался до Кампоамора вчера поздно вечером, а уже утром приступил к работе.

    Ранее стало известно, что ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт». Напомним, российский клуб проведёт сборы в Кампоаморе (Испания). По информации источника, встреча запланирована на 3 февраля.

    «Красно-синие» располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

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