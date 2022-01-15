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    Ассист и гол Коутиньо спасли «Астон Виллу» от поражения в матче с «Ман Юнайтед»

    «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: счет 2:2, обзор голов

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    В матче 22 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Астон Виллой». Игра закончилась вничью 2:2.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Манкунианцы» забили по голу в каждом из таймов. Дублем отметился Бруну Фернандеш.

    «Астон Вилла» начала отыгрываться с 77 минуты. Сначала после комбинации отметился Джейкоб Рэмзи, а через 5 минут счет сравнял Фелипе Коутиньо.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 2:2
    Голы: 0:1 Бруну Фернандеш (6'), 0:2 Бруну Фернандеш (67'), 1:2 Джейкоб Рэмси (77'), 2:2 Филиппе Коутиньо (82') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса (Кортни Хос, 46'), Тайрон Мингс, Лука Динь, Морган Сансон (Филиппе Коутиньо, 68'), Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси, Олли Уоткинс, Эмилиано Буэндия, Дэнни Ингс (Carney Chukwuemeka, 76') Манчестер Юнайтед: Эдинсон Кавани, Anthony Elanga (Джейдон Санчо, 78'), Бруну Фернандеш (Донни ван де Бек, 89'), Мэйсон Гринвуд (Джесси Лингард, 89'), Неманья Матич, Фред, Алекс Теллес, Рафаэль Варан, Виктор Нильссон Линделёф, Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Лука Динь (27'), Неманья Матич (31'), Бруну Фернандеш (46')

    Для «Юнайтед» это второй матч без победы подряд. У него 32 очка и 7 строчка в таблице. «Астон Вилла» поднялась на 13 место с 23 очками.

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