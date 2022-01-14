Артета: Игроки «Арсенала» отлично поборолись, продемонстрировали решимость

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (0:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

«Мы упиваемся случившимся. Игроки отлично поборолись, продемонстрировали решимость, ощущение братства. Вы видели эмоции, мы не сдались. Спасибо ребятам.

Не знаю, вдохновила ли их красная карточка. Чтобы играть в таких матчах, нужен определенный настрой, и парни его показали. Нам пришлось играть так, как мы играли, хоть это и не наш футбол.

Я пока не пересматривал момент с удалением Джаки, но момент проверяли, наверное, это красная. Строить какие-то планы, с учетом числа доступных игроков, очень сложно. У нас нет полузащитников. То, чем мы занимаемся, неестественно», — цитирует Артету BBC Sport.

Ответную встречу команды проведут 20 января.