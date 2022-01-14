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    Артета: Игроки «Арсенала» отлично поборолись, продемонстрировали решимость

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Ливерпуль
    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (0:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы упиваемся случившимся. Игроки отлично поборолись, продемонстрировали решимость, ощущение братства. Вы видели эмоции, мы не сдались. Спасибо ребятам.

    Не знаю, вдохновила ли их красная карточка. Чтобы играть в таких матчах, нужен определенный настрой, и парни его показали. Нам пришлось играть так, как мы играли, хоть это и не наш футбол.

    Я пока не пересматривал момент с удалением Джаки, но момент проверяли, наверное, это красная. Строить какие-то планы, с учетом числа доступных игроков, очень сложно. У нас нет полузащитников. То, чем мы занимаемся, неестественно», — цитирует Артету BBC Sport.

    Ответную встречу команды проведут 20 января.

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