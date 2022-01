Защитник «Унион» Берлинперешел в «Боруссию», сообщает официальный сайт менхенгладбахского клуба.

Стороны заключили соглашение до 30 июня 2026 года.

Welcome to Borussia, Marvin Friedrich! 🐎💚

The 26-year-old centre-back joins immediately from Union Berlin on a deal until June 2026 🤝

📰 https://t.co/JWuljWk9xf#DieFohlen pic.twitter.com/9JsWqwUMOh