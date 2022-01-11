Шведский клуб продлил аренду вратаря «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что «Юргорден» договорился с питерским клубом о продлении аренды голкипера

Голкипер выступает в шведском клубе с февраля 2021 года. В составе «Юргордена» 26-летний Васютин провел 14 матчей.

Изначально клубы достигли соглашения о переходе вратаря в стокгольмскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Швеции «Юргорден» финишировал на третьей позиции. В следующем сезоне они выступят в квалификации Лиги Конференций. Чемпионат Швеции 2022 года для «Юргордена» стартует 21 февраля матчем против «Браге».