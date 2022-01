Форвард «Аякса» Нерес может стать игроком «Шахтёра»

Нападающий амстердамского «Аякса»может продолжить карьеру в донецком «Шахтёре», сообщает журналист Фабрицио Романо.

В украинском клубе уверены, что заключение контракта с 24-летним бразильским футболистом состоится в ближайшее время. Нерес уже согласовал условия личного контракта с «Шахтёром», клубы ещё обговаривают детали трансфера.

Shakhtar Donetsk are confident to complete David Neres signing in the coming hours. Final details between clubs then the deal will be done. 🔴🇧🇷 #Shakhtar

Personal terms already agreed. Ajax want Steven Bergwijn in January as new winger — talks ongoing with Tottenham.