ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Люк де ЙонгСписанный де Йонг тащит бледную «Барселону»
  • 11:29
    • Пограничная служба Австралии снова задержала Джоковича
  • 10:38
    • Экс-тренер «Норвича» Фарке может возглавить «Краснодар»
  • 10:14
    • ЦСКА не смог договориться о трансфера полузащитника «Анже» Фюльжени
  • 09:32
    • Суд Мельбурна отменил решение об аннулировании визы Джоковича
  • 09:29
    • СМИ: «Дженоа» может уволить Шевченко
    Все новости спорта

    Экс-тренер «Норвича» Фарке может возглавить «Краснодар»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар РПЛ Футбол России Норвич АПЛ Футбол Англии
    «Краснодар» в ближайшие дни может объявить о назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера.

    Даниэль Фарке
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэль Фарке

    По информации «Чемпионата», «Краснодар» находится в продвинутой стадии переговоров с 45-летним немецким специалистом, который ранее в этом сезоне был уволен из «Норвича».

    Отмечается, что Фарке и клуб обсуждают условия контракта. На данный момент это основной кандидат для руководства «Краснодара».

  • СМИ: Экс-наставник «Ромы» может возглавить «Краснодар»
  • Читайте по теме

    • Напомним, в начале января «Краснодар» расторг контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

    В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что Джеррард противопоставит «МЮ»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Верховая тенденция прервется?
  • «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Габон начнет с виктории?
  • Коморы — Габон. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Коморы — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марокко — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эспаньол — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч СКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры