Экс-тренер «Норвича» Фарке может возглавить «Краснодар»

в ближайшие дни может объявить о назначениина пост главного тренера.

По информации «Чемпионата», «Краснодар» находится в продвинутой стадии переговоров с 45-летним немецким специалистом, который ранее в этом сезоне был уволен из «Норвича».

Отмечается, что Фарке и клуб обсуждают условия контракта. На данный момент это основной кандидат для руководства «Краснодара».

Напомним, в начале января «Краснодар» расторг контракт с белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.