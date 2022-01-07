СМИ: Экс-наставник «Ромы» может возглавить «Краснодар»

Эусебио Ди Франческо Фото: globallookpress.com
По данным издания, российский клуб уже контактировал с 52-летним итальянским специалистом.
Напомним, что «быки» 5 января отправили в отставку Виктора Гончаренко и сейчас находятся в поисках нового главного тренера.
Ранее Ди Франческо возглавлял «Сассуоло», «Сампдорию», «Пескару» и «Лечче». Вместе с «Ромой» он дошел до полуфинала Лиги чемпионов сезона-2017/2018.
Последним местом работы тренера стала «Верона». Он проработал в команде три месяца — с июля по сентябрь 2021 года.
«Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ.