СМИ: Экс-наставник «Ромы» может возглавить «Краснодар»

Бывший главный тренер «Ромы»может возглавить, информирует Sky Sport Italia

По данным издания, российский клуб уже контактировал с 52-летним итальянским специалистом.

Напомним, что «быки» 5 января отправили в отставку Виктора Гончаренко и сейчас находятся в поисках нового главного тренера.

Ранее Ди Франческо возглавлял «Сассуоло», «Сампдорию», «Пескару» и «Лечче». Вместе с «Ромой» он дошел до полуфинала Лиги чемпионов сезона-2017/2018.

Последним местом работы тренера стала «Верона». Он проработал в команде три месяца — с июля по сентябрь 2021 года.

«Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ.