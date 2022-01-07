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    СМИ: Экс-наставник «Ромы» может возглавить «Краснодар»

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    Бывший главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо может возглавить «Краснодар», информирует Sky Sport Italia.

    Эусебио Ди Франческо
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    Эусебио Ди Франческо

    По данным издания, российский клуб уже контактировал с 52-летним итальянским специалистом.

    Напомним, что «быки» 5 января отправили в отставку Виктора Гончаренко и сейчас находятся в поисках нового главного тренера.

    Ранее Ди Франческо возглавлял «Сассуоло», «Сампдорию», «Пескару» и «Лечче». Вместе с «Ромой» он дошел до полуфинала Лиги чемпионов сезона-2017/2018.

    Последним местом работы тренера стала «Верона». Он проработал в команде три месяца — с июля по сентябрь 2021 года.

    «Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ.

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