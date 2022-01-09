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    «Лион» и «Зенит» не могут договориться о цене Азмуна

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    Будущее нападающего «Зенита» Сердара Азмуна находится в подвешенном состоянии, сообщает L’Equipe.

    Сердан Азмун
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    Сердан Азмун

    «Лион», всерьёз претендующий на игрока, не может договориться с клубом из Санкт-Петербурга по поводу стоимости иранского форварда. Переговоры сторон затянулись.

    «Лион» предлагал за Азмуна € 3 млн, но «Зенит» хочет выручить за своего игрока как минимум вдвое больше. Французский клуб оперирует тем фактом, что летом 2022 года Сердар станет свободным агентом и сможет покинуть Санкт-Петербург бесплатно. Зимний трансфер — последний шанс «Зенита» выручить за Азмуна хоть какие-то деньги. Сине-бело-голубые, в свою очередь, считают сумму предложения «Лиона» чересчур заниженной.

    В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона.

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