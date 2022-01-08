Хюттер: Огромный комплимент футболистам «Боруссии» М за победу в Мюнхене

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии»подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:1).

«Огромный комплимент команде за то, что она отыгралась и одержала победу в Мюнхене. Когда интенсивность высока, у вас есть хорошие шансы на победу, и это именно то, что мы показали.

Конечно, "Бавария" могла сравнять счет, но мы играли хорошо. Ребята реализовали то, что мы учили», — цитирует Хюттера официальный сайт глабахцев.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» продолжает лидировать в таблице Бундеслиги — 43 очка. «Боруссия» занимает 11-ю строчку — 22 балла.