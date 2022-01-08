Хюттер: Огромный комплимент футболистам «Боруссии» М за победу в Мюнхене

Адольф Хюттер Фото: globallookpress.com
«Огромный комплимент команде за то, что она отыгралась и одержала победу в Мюнхене. Когда интенсивность высока, у вас есть хорошие шансы на победу, и это именно то, что мы показали.
Конечно, "Бавария" могла сравнять счет, но мы играли хорошо. Ребята реализовали то, что мы учили», — цитирует Хюттера официальный сайт глабахцев.
Календарь и таблица Бундеслиги
«Бавария» продолжает лидировать в таблице Бундеслиги — 43 очка. «Боруссия» занимает 11-ю строчку — 22 балла.