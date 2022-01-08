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    Хюттер: Огромный комплимент футболистам «Боруссии» М за победу в Мюнхене

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    Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Адольф Хюттер подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:1).

    Адольф Хюттер
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    Адольф Хюттер

    «Огромный комплимент команде за то, что она отыгралась и одержала победу в Мюнхене. Когда интенсивность высока, у вас есть хорошие шансы на победу, и это именно то, что мы показали.

    Конечно, "Бавария" могла сравнять счет, но мы играли хорошо. Ребята реализовали то, что мы учили», — цитирует Хюттера официальный сайт глабахцев.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» продолжает лидировать в таблице Бундеслиги — 43 очка. «Боруссия» занимает 11-ю строчку — 22 балла.

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