Игрок «Лилля» получил предложение от ЦСКА

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля», подтвердил фактический интерес московского ЦСКА к турецкому игроку, сообщает «СЭ».

«Мы получили предложение от ЦСКА, но это только начало. У нас есть много других предложений. Мы находимся на этапе оценки», — сказал агент игрока.

Конкурентами ЦСКА в борьбе за Языджи являются «Ньюкасл Юнайтед» и «Галатасарай». «Лилль» хочет продать Языджи в английский клуб, который сделал наиболее выгодное предложение из всех имеющихся по игроку.

В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.