ФК «Барселона» Фото: globallookpress.com
«Валенсия», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, встретится с «Атлетико Балеарес» из третьего дивизиона Испании. Также в рамках 1/8 финала состоится севильское дерби — «Бетис» примет «Севилью» на своём поле.
Полные итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании:
«Спортинг» Хихон — «Кадис»
«Эльче» — «Реал»
«Атлетик» — «Барселона»
«Атлетико Балеарес» — «Валенсия»
«Мальорка» — «Эспаньол»
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»
«Жирона» — «Райо Вальекано»
«Бетис» — «Севилья»
Восемь игр 1/8 финала пройдут в период с 15 по 19 января. Ответных матчей не будет. Действующим победителем Кубка короля является «Барселона».