Состоялась жеребьёвка 1/8 финала. По её итогам «Барселоне» достался «Атлетик», «Реалу» — «Эльче», а «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

«Валенсия», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, встретится с «Атлетико Балеарес» из третьего дивизиона Испании. Также в рамках 1/8 финала состоится севильское дерби — «Бетис» примет «Севилью» на своём поле.

Полные итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании:

«Спортинг» Хихон — «Кадис»

«Эльче» — «Реал»

«Атлетик» — «Барселона»

«Атлетико Балеарес» — «Валенсия»

«Мальорка» — «Эспаньол»

«Реал Сосьедад» — «Атлетико»

«Жирона» — «Райо Вальекано»

«Бетис» — «Севилья»

Восемь игр 1/8 финала пройдут в период с 15 по 19 января. Ответных матчей не будет. Действующим победителем Кубка короля является «Барселона».