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    Итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании

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    Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании. По её итогам «Барселоне» достался «Атлетик», «Реалу» — «Эльче», а «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

    ФК «Барселона»
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    ФК «Барселона»

    «Валенсия», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, встретится с «Атлетико Балеарес» из третьего дивизиона Испании. Также в рамках 1/8 финала состоится севильское дерби — «Бетис» примет «Севилью» на своём поле.

    Полные итоги жеребьёвки 1/8 финала Кубка Испании:

    «Спортинг» Хихон — «Кадис»
    «Эльче» — «Реал»
    «Атлетик» — «Барселона»
    «Атлетико Балеарес» — «Валенсия»
    «Мальорка» — «Эспаньол»
    «Реал Сосьедад» — «Атлетико»
    «Жирона» — «Райо Вальекано»
    «Бетис» — «Севилья»

    Восемь игр 1/8 финала пройдут в период с 15 по 19 января. Ответных матчей не будет. Действующим победителем Кубка короля является «Барселона».

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