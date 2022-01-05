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    Месси и Роналду не попали в сборную 2021 года по версии L'Equipe

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    Авторитетный журнал L’Équipe опубликовал символическую сборную лучших футболистов по итогам 2021 года.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В число лучших не попали обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который перебрался в ПСЖ прошлым летом, а также нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    В символическую команду года вошли:

    Вратарь: Эдуар Менди («Челси»).

    Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ») и Тео Эрнандес («Милан»).

    Опорные полузащитники: Н’голо Канте и Жоржиньо (оба — «Челси»).

    Вингеры: Мохамед Салах («Ливерпуль») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

    Нападающие: Роберт Левандовский («Бавария») и Карим Бензема («Реал»).

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