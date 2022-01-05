Месси и Роналду не попали в сборную 2021 года по версии L'Equipe

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
В число лучших не попали обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который перебрался в ПСЖ прошлым летом, а также нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
В символическую команду года вошли:
Вратарь: Эдуар Менди («Челси»).
Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ») и Тео Эрнандес («Милан»).
Опорные полузащитники: Н’голо Канте и Жоржиньо (оба — «Челси»).
Вингеры: Мохамед Салах («Ливерпуль») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
Нападающие: Роберт Левандовский («Бавария») и Карим Бензема («Реал»).