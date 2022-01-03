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    Инфантино: ФИФА за 30 лет проводит столько матчей, сколько Серия А за год

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    Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что проведение чемпионата мира раз в два года не окажет негативного влияния на организацию клубных турниров.

    Джанни Инфантино
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    Джанни Инфантино

    «Этот проект рассчитан на защиту национальных лиг, поскольку пауз будет меньше, и на защиту игроков — в июле, когда завершится очередной ЧМ, у них на восстановление будет как минимум три недели, не то что сейчас.

    ФИФА на проведение того количества матчей, которое проходит в Серии А за год, нужно тридцать лет. Так что я не думаю, что организация ЧМ и Евро раз в два года что-то изменит.

    Важно найти баланс между защитой игроков, сокращением продолжительности их перелетов и ростом футбола в мировом масштабе», — сказал руководитель организации Sky Sport Italia.

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