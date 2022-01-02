Сенегальская футбольная федерация обвинила в дискриминации «Уотфорд»

обвинила в дискриминационном поведении руководство английского

Полузащитник клуба Исмаила Сарр ранее был включен в состав сборной Сенегала для участия в Кубке Африки.

Турнир должен начаться 9 января. Однако хавбек не играет за «Уотфорд» с 20 ноября вследствие травмы колена, которая вывела его из строя минимум на месяц.

«В письме, отправленном в пятницу, 31 декабря, английский клуб "Уотфорд" сообщил, основываясь на аргументах столь же благовидных, сколь и ложных, о своем решении не отпустить Исмаилу Сарра, выражавшего желание присоединиться к сенегальской сборной для участия в Кубке африканских наций в Камеруне», — сказано в заявлении федерации, кторое цитирует Sky Sports.

«Уотфорду» незамедлительно был направлен ответ с подтверждением вызова игрока и указанием на то, что клуб обязан отпустить его не позднее 3 января.

Сенегальская сторона готова инициировать разбирательство с участием ФИФА, если это потребуется.

«Сенегальская федерация футбола выражает глубокое осуждение в отношении неуважительного, пагубного и дискриминационного поведения руководства "Уотфорда", всеми силами старающегося помешать футболисту сыграть за свою национальную команду», — говорится в заявлении.

Всего в этом сезоне 23-летний нападающий провел 12 игр в АПЛ, в которых забил 5 голов.