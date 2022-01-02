ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РодриАПЛ. «Ман Сити» победил «Арсенал», «Челси» сыграет с «Ливерпулем»
  • 18:13
    • «Реал» на выезде проиграл «Хетафе»
  • 18:01
    • Лионель Месси заразился коронавирусом
  • 20:04
    • Дубль Корреа принес «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»
  • 19:16
    • Алиссон, Фирмино и Матип выбыли из состава «Ливерпуля» из-за подозрения на Covid-19
  • 14:28
    • «Зенит» присматривается к защитнику «Лацио»
    Все новости спорта

    Сенегальская футбольная федерация обвинила в дискриминации «Уотфорд»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Уотфорд АПЛ Футбол Англии Сборная Сенегала
    Сенегальская футбольная федерация обвинила в дискриминационном поведении руководство английского «Уотфорда».

    Исмаила Сарр
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Исмаила Сарр

    Полузащитник клуба Исмаила Сарр ранее был включен в состав сборной Сенегала для участия в Кубке Африки.

    Турнир должен начаться 9 января. Однако хавбек не играет за «Уотфорд» с 20 ноября вследствие травмы колена, которая вывела его из строя минимум на месяц.

    «В письме, отправленном в пятницу, 31 декабря, английский клуб "Уотфорд" сообщил, основываясь на аргументах столь же благовидных, сколь и ложных, о своем решении не отпустить Исмаилу Сарра, выражавшего желание присоединиться к сенегальской сборной для участия в Кубке африканских наций в Камеруне», — сказано в заявлении федерации, кторое цитирует Sky Sports.

    «Уотфорду» незамедлительно был направлен ответ с подтверждением вызова игрока и указанием на то, что клуб обязан отпустить его не позднее 3 января.

    Сенегальская сторона готова инициировать разбирательство с участием ФИФА, если это потребуется.

    «Сенегальская федерация футбола выражает глубокое осуждение в отношении неуважительного, пагубного и дискриминационного поведения руководства "Уотфорда", всеми силами старающегося помешать футболисту сыграть за свою национальную команду», — говорится в заявлении.

    Всего в этом сезоне 23-летний нападающий провел 12 игр в АПЛ, в которых забил 5 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» с «Ливерпулем» активизируются после перерыва?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Дома «Вашингтон» поиздевается над «Нью-Джерси»?
  • «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Обескровленная «Барса» опасна вдвойне?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 2 января
  • Сегодня в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алавес — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч ЦСКА — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Алькоркон — Малага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры