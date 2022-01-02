У четырех игроков «Баварии» выявлен коронавирус

на своем официальном сайте объявила о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в клубе.

Положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у голкипера Мануэля Нойера, нападающего Кингсли Комана, полузащитника Корентина Толиссо и защитника Омара Ричардса. Также коронавирусом заразился помощник главного тренера «Баварии» Дино Топпмеллер.

Мюнхенская команда лидирует в Бундеслиге с 43 очками, на девять баллов опережая идущую второй «Боруссию» из Дортмунда.

7 января «Бавария» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха в 18-м туре чемпионата Германии.