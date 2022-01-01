«Кристал Пэлас» — «Вест Хэи: счет 2:3, обзор голов

В 21 туре АПЛна выезде выиграл усо счетом 2:3.

В составе «молотобойцев» дублем отметился полузащитник Мануэль Лансини. Еще один гол на счету Майкла Антонио.

Во втором тайме «орлы» усилиями Одсонна Эдуардо и Майкла Олисе пытались догнать соперника, но матч так и закончился со счетом 3:2 в пользу «Вест Хэма».

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Вест Хэм 2:3 Голы: 0:1 Майкл Антонио (22'), 0:2 Мануэль Лансини (25'), 0:3 Мануэль Лансини (пенальти) (45 + 5'), 1:3 Одсонн Эдуард (83'), 2:3 Майкл Олисе (90 + 1') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Джеффри Шлупп, Лука Миливоевич (Жан-Филипп Матета, 60'), Уилл Хьюз (Жайро Ридевальд, 75'), Джордан Айю, Кристиан Бентеке (Майкл Олисе, 68'), Одсонн Эдуард Вест Хэм: Майкл Антонио, Саид Бенрахма (Никола Влашич, 71'), Мануэль Лансини (Марк Ноубл, 89'), Джаррод Боуэн, Деклан Райс, Томаш Соучек, Бенджамин Джонсон (Артур Масуаку, 46'), Исса Диоп, Крэйг Доусон, Владимир Цоуфаль, Лукаш Фабиански Предупреждения: Бенджамин Джонсон (38'), Артур Масуаку (78')

«Вест Хэм» вернул себе 5 место в таблице АПЛ, набрав 34 очка. «Кристал Пэлас» с 23 очками идет на 11 позиции.