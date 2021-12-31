«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: счет матча 3:1, обзор голов

на «Олд Траффорд» обыгралсо счетом 3:1 в матче 20-го тура АПЛ.

Все голы были забиты в первом тайме. У «МЮ» отличились Скотт Мактоминей и Криштиану Роналду. Еще один гол провел Бен Ми, забивший в свои ворота.

У гостей гол на счету Арона Леннона.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Бёрнли 3:1 Голы: 1:0 Скотт МакТоминай (8'), 2:0 Бен Ми (автогол) (27'), 3:0 Криштиану Роналду (35'), 3:1 Аарон Леннон (38') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Эрик Бейи (Рафаэль Варан, 66'), Гарри Магуайр, Люк Шоу, Скотт МакТоминай, Неманья Матич, Мэйсон Гринвуд (Диогу Далот, 81'), Джейдон Санчо, Эдинсон Кавани, Криштиану Роналду (Фред, 90') Бёрнли: Крис Вуд, Аарон Леннон (Матей Выдра, 74'), Йоханн Берг Гудмундссон, Джек Корк (Дэйл Стивенс, 58'), Эшли Вествуд, Дуайт Макнил (Эрик Питерс, 84'), Чарли Тейлор, Бен Ми, Джеймс Тарковски, Мэттью Лоутон, Уэйн Хеннесси

«МЮ» с 31 очком поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. У «Бернли» 11 очков и 18-я позиция.