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    В «Монако» выявлено девять случаев заражения коронавирусом

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    Девять представителей «Монако» получили положительный результат тестов на коронавирус. Об этом сообщает L'Equipe.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Семь случаев заражения выявлено среди игроков клуба, инфекция выявлена у Софиана Диопа, Бенуа Бадьяшиля, Юссуфа Фофаны, Кристиана Мацимы, Жеана Лукаса, Акселя Дисаси и Пеле. В настоящее время все они изолированы.

    Клуб также представляет российский полузащитник Александр Головин. Согласно информации источника, у россиянина коронавирус не выявлен.

    В ближайшем матче, который состоится 2 января, «Монако» предстоит провести выездной матч 1/16 финала Кубка Франции против клуба «Кевийи Руан».

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