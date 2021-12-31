В «Монако» выявлено девять случаев заражения коронавирусом

Девять представителей «Монако» получили положительный результат тестов на коронавирус. Об этом сообщает L'Equipe.

Семь случаев заражения выявлено среди игроков клуба, инфекция выявлена у Софиана Диопа, Бенуа Бадьяшиля, Юссуфа Фофаны, Кристиана Мацимы, Жеана Лукаса, Акселя Дисаси и Пеле. В настоящее время все они изолированы.

Клуб также представляет российский полузащитник Александр Головин. Согласно информации источника, у россиянина коронавирус не выявлен.

В ближайшем матче, который состоится 2 января, «Монако» предстоит провести выездной матч 1/16 финала Кубка Франции против клуба «Кевийи Руан».