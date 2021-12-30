«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный мяч был открыт на 16-й минуте. Де Брёйне исполнил кросс к линии вратарской, откуда Фил Фоден технично в касание переправил мяч в сетку ворот.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брентфорд — Манчестер Сити 0:1
Гол: 0:1 Филип Фоден (16') Брентфорд: Альваро Фернандес, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Мадс Бек, Mads Roerslev, Shandon Baptiste, Матиас Йенсен, Фрэнк Аниика (Мадс Бидструп, 75'), Доминик Томпсон (Саман Годдос, 82'), Йоан Висса (Серхи Канос, 69'), Айван Тони Манчестер Сити: Филип Фоден, Джек Грилиш, Габриэл Жезус, Бернарду Силва, Фернандиньо, Кевин Де Брёйне, Натан Аке, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Эдерсон Мораес
Команда Хосепа Гвардиолы одержала 10-ю победу подряд в чемпионате Англии и лидирует, набрав 50 очков в 20 матчах.
У идущего вторым «Челси» 42 очка после 20 игр. «Брентфорд» занимает 14-ю позицию: 20 очков (18 матчей).