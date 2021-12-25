Азмун вошел в команду года Азии по версии IFFHS

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
В список из 11 футболистов включен нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун.
Голкипер: Мэтью Райан (Австралия / «Реал Сосьедад»);
Защитники: Такэхиро Томиясу (Япония / «Арсенал»), Хоссейн Канаани (Иран / «Аль-Ахли»), Абделькарим Хассан (Катар / «Аль-Садд»), Яссер аль-Шахрани (Саудовская Аравия / «Аль-Хиляль»);
Полузащитники: Такефуса Кубо (Япония / «Мальорка»), Юя Осако (Япония / «Вердер»), У Ли (Китай / «Эспаньол»);
Нападающие: Али Мабхут (ОАЭ / «Аль-Джазира»), Сердар Азмун (Иран / «Зенит»), Сон Хын-Мин (Южная Корея / «Тоттенхэм»);
Тренер: Леонарду Жардим (Португалия / «Аль-Хиляль»).
В 2021 году Азмун отличился шесть раз в девяти матчах за сборную Ирана.