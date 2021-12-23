СМИ: Дембеле склоняется к тому, чтобы остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны»в ближайшее время, скорее всего, продлит контракт с клубом.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, несколько недель назад «Ньюкасл» провел переговоры с агентами Дембеле на предмет возможного трансфера, но окружение французского футболиста склоняется к тому, чтобы подписать новое соглашение с «Барсой».

В каталонском клубе при этом уверены, что Дембеле останется в команде. В этом лично заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави.

Действующий контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» близка к приобретению нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса.