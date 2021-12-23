ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    С Хави «Барселона» в надежных руках«Барселона» далека от успеха, но идет верным путем
  • 11:47
    • СМИ: Дембеле склоняется к тому, чтобы остаться в «Барселоне»
  • 11:28
    • Повторный тест Головина на коронавирус оказался отрицательным
  • 11:16
    • Месси повторил личный антирекорд по количеству гостевых матчей без голов
  • 10:21
    • Тедеско рассказал, в каком случае мог остаться в «Спартаке»
  • 00:57
    • «Ливерпуль» по пенальти одолел «Лестер» в 1/4 финала Кубка лиги
    Все новости спорта

    СМИ: Дембеле склоняется к тому, чтобы остаться в «Барселоне»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Ньюкасл АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле в ближайшее время, скорее всего, продлит контракт с клубом.

    Усман Дембеле
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Усман Дембеле

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, несколько недель назад «Ньюкасл» провел переговоры с агентами Дембеле на предмет возможного трансфера, но окружение французского футболиста склоняется к тому, чтобы подписать новое соглашение с «Барсой».

    В каталонском клубе при этом уверены, что Дембеле останется в команде. В этом лично заинтересован главный тренер «Барселоны» Хави.

  • «Барселона» далека от успеха, но идет верным путем
  • Как оценивать начало работы Хави?
  • Сегодня

    • Действующий контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» близка к приобретению нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как закончится «О Класико» в Кубке Португалии?
  • «Порту» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • С каким настроением «Магнитка» покинет Балашиху?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Еще одно «кошачье дерби» завершится «низом»?
  • «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.56
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бешикташ — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лейкерс — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Даллас — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  3.30
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Завтра в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Трактор — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры