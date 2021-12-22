Хави: «Барселона» должна была победить «Севилью»

Главный тренер «Барселоны»подвел итоги матча Ла Лиги с «Севильей» (1:1).

«Думаю, мы сыграли хорошо, но нам еще есть, куда расти. Мы заработали одно очко, но нам нужно набраться терпения. Мы должны настаивать на этой модели игры, так как находимся на правильном пути. Обидно, у нас сегодня были моменты.

Мне будет трудно уснуть. Думаю, мы должны были победить. "Севилья" очень опытна и очень хороша в тактическом плане, но я уезжаю отсюда с чувством неудовлетворения. Со скамейки запасных все смотрелось очень хорошо. Думаю, что это "Барселона", которую хотят видеть люди. Результаты говорят сами за себя, но мы наслаждались некоторыми моментами игры», — цитирует Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Севилья» набрала 38 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице Примеры. У «Барсы» 28 очков и седьмое место.