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    Сент-Этьен — Нант: смотреть онлайн трансляцию 22.12.2021

    Сент-Этьен — Нант: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига 1 Сент-Этьен Нант Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 начнётся прямая трансляция матча «Сент-Этьен» — «Нант» в Лиге 1.

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    Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Нант» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нант»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Нант». Коэффициент ставки — 2.80.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» — «Нант».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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