Флик о шансах Германии на ЧМ: Стремимся к максимальному успеху

Главный тренер сборной Германиивысказал мнение о шансах команды добиться успеха на ЧМ-2022.

«Мы стремимся к максимальному успеху. Все будет зависеть от кондиций и доступности игроков.

У нас очень сильная команда, и каждый в ней стремится к успеху, к трофеям. Для подготовки у нас есть еще целый год, и мы должны использовать это время для дальнейшего развития.

Парням не терпится сыграть на ЧМ. В меня это вселяет уверенность: "Да, мы способны выиграть турнир!" Но я не могу ничего обещать.

Могу гарантировать лишь одно: мы отдадим все силы и выложимся полностью», — сказал Флик в интервью Bild.